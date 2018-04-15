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Kritik zirve Suudi Arabistan'da başladı

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 29. Arap Birliği Zirvesi, 15 ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla başladı.

15 Nisan 2018 Pazar 16:17
Kritik zirve Suudi Arabistan'da başladı

Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde yer alan Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nde, Filistin davasının yanı sıra Suriye, Libya ve Yemen'deki krizlere ilişkin son gelişmeler ile İran'ın Arap ülkelerinin iç meselelerine müdahaleleri ele alınacak.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, zirve başlamadan önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin kardeş Arap liderlerin toplantısına ev sahipliği yapmasından dolayı sevinç duyduğunu belirtti.

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Kral Selman, söz konusu zirvede her türlü zorluklarla başa çıkılması için samimi niyet ve çabaların bir araya geleceğinin altını çizdi.

Zirveye ev sahipliği yapan Kral Selman'ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Komorlar Devlet Başkanı Gazali Osmani, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife katıldı.

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Arap dünyasındaki birçok konunun ele alınacağı 29. Arap Birliği Zirvesi'ne ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Arap Parlamentosu Başkanı Meşal es-Selmi'nin de katılması bekleniyor.

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt tarafından davet edilen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, zirveye katılmadı.

28. Arap Birliği Zirvesi, Yemen'in ülkede yaşanan savaş nedeniyle ev sahipliği yapamayacağını duyurmasının ardından 29 Mart 2017'de 16 ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri, Ürdün'deki liderler toplantısında 29. Arap Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapamayacaklarını beyan etmesi üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, 28. Arap Birliği Zirvesi'nin kapanış oturumundaki konuşmasında, BAE'nin 29. Arap Birliği Zirvesi'nin Suudi Arabistan'da yapılmasına ilişkin isteğinin onaylanmasından mutluluk duyduklarını söylemişti.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 16:17
  1. Suudi Arabistan
  2. 29. Arap Birliği Zirvesi
  3. Suriye
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. Filistin
  6. Avrupa Birliği

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  • fıkret çezıkfıkret çezık11 sa önce
    uyumayın bırlık olun yoksa yok ederlermuslumandaayrımgayrım olmaz
  • HAŞMETHAŞMET12 sa önce
    kemal sunalın oynadığı propaganda filmin bir sahnesinde ,,gümrüğüne so...ım...işte bende bu arapların zirvesine so..yım ohhh be
  • alperalper22 sa önce
    Kukla kıralar emirler oraya toplanmadan önçe boynunuzdaki zinçiri kırın kimin itisinis önçe adam olun İsrail sizin ağzınıza tasma takımı istedi yere çekiyor sizde şerefmi var hayinler tasmalı köpekler
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi23 sa önce
    Utanmiyorsunuzkuklalar be$ para etmezsiniz icinizden yuzde 1saglam cikarsa iyi
  • Hy-hyHy-hy1 gün önce
    Jigololarınız elele vermiş,kızkardeşiniz Suriyede ekip çalışması yapıyor,sırayla....
  • rumuzrumuz1 gün önce
    üretin bir olun ve kurtuluşa erin
  • HALİLHALİL1 gün önce
    hepinizi bir torbaya koyacan duvara çakacan bir Şey Yaramayan satılmışlar
  • Aslan TürkAslan Türk1 gün önce
    orta doguyu teslim etme zirvesi mi basladi? bu zirvede yersiniz, icersiniz ülkenize dönersiniz.
  • Hy-hyHy-hy1 gün önce
    Arap .....kleri zirvesi.....İğrenç pislikler,üstlerine kusmak istiyorum.Usa uk israilin gayrimeşru piçleri...Sizin yüzünüzden köpeğimin adını araptan çakiye çevirdim.Ona böyle aşağılık isim veremezdim.
  • cihadcihad1 gün önce
    sizden bi yumurta çıksa oda çıkmaz lakin toplanın belki birbiirinizi yersiniz.
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