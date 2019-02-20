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Kritik zirve öncesi ABD ve Kore arasında telefon görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 27-28 Şubat tarihlerinde Kuzey Kore ile yapılacak zirveye ilişkin Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonda görüştü.

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:16
Kritik zirve öncesi ABD ve Kore arasında telefon görüşmesi

Beyaz Saray, Trump ve Jae-in arasında gerçekleşen telefon görüşmesi  hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon  Jae-in’le 27-28 Şubat tarihlerinde Kuzey Kore ile Vietnam’ın Hanoi şehrinde  yapılacak zirveye ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, zirve  hakkında yakın ilişki içerisinde olma konusunda fikir birliğine vardı." ifadeleri  yer aldı.

Öte yandan Başkan Donald Trump Beyaz Saray’da basın mensuplarına Kuzey  Kore hakkında açıklamalar yaptı.

Trump, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda  herhangi bir acelesinin olmadığını belirterek, "Bu konuda süre olarak herhangi  bir baskı yok. Sonuç olarak Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmış  oluşunu görmek istiyoruz. Bunu son kertede göreceğiz." dedi.

Başkan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yapacağı 2. zirveyi  Kongrede Birliğin Durumu konuşmasında duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 07:16
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