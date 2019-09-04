0553 313 94 23

Dolar 4 Eylül 2019 gününe nasıl başladı? İşte rakamlar

Dolar kuru beklenenden iyi gelen büyüme ve enflasyon verilerinin etkisiyle sert düşüş yaşadı. Hafta başında 5.83'lü seviyelerde olan kur kademeli olarak 5.72'ye kadar indi. 4 Eylül 2019 Çarşamba günü kur 5.7250'de.

04 Eylül 2019 Çarşamba 08:16
Dolar 4 Eylül 2019 gününe nasıl başladı? İşte rakamlar

Dolar/TL, beklentilerden iyi gelen büyüme verisinin ardından yine beklentiden yarım puan daha iyi gelen enflasyon verisinin desteğiyle sert düştü.

Birkaç gündür 99 puan üzerinde seyreden dolar endeksinin de 98'li seviyelere inmesiyle dolar kuru dün 5.75, euro da 6.30 altı seviyelere geriledi. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisindeki düşüş de 40 baz puanı aştı.

Hatırlanacağı üzere TÜFE ağustos ayında 1.4 - 1.5 arası beklentilerin aksine 0.86 artış gösterdi. Böylelikle 12 Eylül'de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda faiz indirimi için daha fazla manevra alanı oluştuğu belirtiliyor.

Analistler, yüzde 19.75 olan politika faizinin karşısında yüzde 15'e gerileyen ve baz etkisiyle tek hanelere inmesi muhtemelen enflasyon nedeniyle TCMB'nin faiz indiriminde elinin güçlendiği söylenirken, TL'de de pozitif fiyatlama yapıldığı vurgulanıyor. Beklentinin ise 200 - 250 bp olduğu belirtiliyor.

Dün 5.83 ile başlayan dolar/TL, düşük gelen enflasyon ile birlikte kademeli olarak 5.75 altına geriledi. TL günü yüzde 1 dolaylarında primli kapattı.

Dolar 4 Eylül’de ne kadar oldu?

Dolar kuru 4 Eylül gününe 5.7250 TL'den başlıyor. Euro 6.29'da. Spot altın 1545 dolar kadar inerek düzeltme yaparken gram altın da 284 TL civarında.,

Piyasalarda bugün açıklanacak ihracat verileri izlenecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 08:16
  1. Dolar
  2. doların satış fiyatı
  3. dolar paritesi
  4. Dolar kuru
  5. Dolar Düştü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aysel Bozkurt kimdir? Aysel Bozkurt HDP’lilere ne dedi?
    1. Aysel Bozkurt kimdir? Aysel Bozkurt..
    2. ABD diken üstünde! Canlı görüntülendi
    3. Kara yollarında durum
    4. Boris Johnson 21 muhalif..
    5. Kritik veri öncesi Dolar'da düşüş!
    6. İngiltere siyasi krizle boğuşuyor!..
    7. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve..
    8. Erdoğan tarih vermişti! Gitmelerinden..
    9. Esenyurt TEM bağlantı yolunda 7..
    10. KYK burs başvurusu Kredi Yurtlar..
    11. Uzmanlardan uyarı: Türkiye acil adım..
    12. Günde 2 yaprak çiğnemek bakın nelere..
    13. Zırhlı araçlar sınır hattında! Başlıyor
    14. Esenyurt Üniversitesi Profesör Doçent..
    15. Meteoroloji'den yağış uyarısı
    16. TEM Bağlantı yolunda 7 aracın..
    17. Endonezyalı adam eşini "ısırarak"..
    18. Karaman’da merdiven boşluğuna düşen..
    19. Kamerun'da 300 yeni mineral keşfedildi
    20. Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda..
    21. Kütahya’da ’Cevizdere Zaferi’nden 15..
    22. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    23. Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
    24. İzmir’de seyir halindeki otomobile..
    25. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    26. İzmir'de ormanlık alanın..
    27. Erzurum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
    28. Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
    29. Mali'de yolcu otobüsü mayına çarptı:..
    30. Barışmak için gittiği fırında canından..
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Ekrem İmamoğlu'nun '1700 makam aracı' oyunu deşifre oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun '1700 makam aracı' oyunu deşifre oldu
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi