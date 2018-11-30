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İthalat ve ihracat rakamları açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ihracat, ekimde yıllık yüzde 13 artarak 15 milyar 719 milyon dolar, ithalat yüzde 23,8 azalışla 16 milyar 176 milyon dolar oldu.

30 Kasım 2018 Cuma 10:06
İthalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 13 artarak 15 milyar 719 milyon dolar, ithalat yüzde 23,8 azalarak 16 milyar 176 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı yüzde 93,8 azaldı

Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 93,8 azalarak 456 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ekim ayında yüzde 65,6 iken, 2018 Ekim ayında yüzde 97,2'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,5, ithalat yüzde 6,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,7 arttı, ithalat yüzde 24,2 azaldı.

Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 13,8 arttı

Avrupa  Birliği'ne  (AB-28)  yapılan  ihracat,  2017  yılının  aynı  ayına  göre  yüzde 13,8  artarak 7 milyar 825 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Ekim ayında yüzde 49,4 iken, 2018 Ekim ayında yüzde 49,8 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya  yapılan  ihracat  2018  Ekim  ayında  1 milyar 457 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 68 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 877 milyon dolar ile İtalya ve 852 milyon dolar ile Irak takip etti.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

Rusya'dan  yapılan  ithalat,  2018  yılı  Ekim  ayında 1 milyar 865 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 559 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 366 milyon dolar ile Çin ve 883 milyon dolar ile ABD  izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36'dır.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 13,3 oldu

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,5'tir. Ekim ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,8'dir.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:06
  1. TÜİK
  2. ihracat
  3. ithalat
  4. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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