Kritik uyarılara rağmen virüs tedbirlerine uyulmuyor! İpin ucu kaçtı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele Türkiye’de alınan önlemler ve güçlü sağlık altyapısı ile başarılı şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, her gün yaptıkları açıklamalarla sosyal mesafe ve maske takmanın önemine sürekli vurgu yaparken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük kritik uyarılarda bulunuyor. Yapılan denetimler ve bilgilendirmelerle de halkın virüs tedbirlerine karşı gevşememesi sağlanmaya çalışılıyor. Ancak kritik uyarılar, yapılan denetimler, bilgilendirme çalışmaları ve günlük binlerce kural tanımaza kesilen uyarılara rağmen halkın önemli bir kesimi kurallara uymamakta direniyor. Bu da virüsle mücadelede en büyük sorun olarak öne çıkıyor.

Bakan Koca her gün uyarıyor

Her gün sosyal medya hesabından günlük vaka sayılarını duyurarak virüsle mücadelede maske ve sosyal mesafe ve temizliğin önemine dikkat çeken Fahrettin Koca, ağır hastalara virüsün genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçtiğini belirterek, “Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uyun" uyarıları yapıyor.

Denetimler sıkılaştırılmalı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tütün ise koronavirüs ile mücadelede tutum değişikliğine gidilmesi gerektiğini söylüyor. Prof. Tütün, “Normalde yapılması gereken maske takıp, mesafeyi koruyup hijyene dikkat etmek. Ama halkın önemli bir bölümü bu önlemleri bıraktı. Tedbirler ve günlük yapılan onlarca uyarı havada kalıyor. Bunu düğünler, cenaze törenleri, tatil, açılışlar gibi topluca bir araya gelinen yerlerde görüyoruz. İnsanlar toplu alanlarda tedbirsiz şekilde bir araya geliyor. Bu da virüs için bulunmaz bir fırsata dönüşüyor. Artık işin ucu kaçtı. Yapılan denetim, gözetim bu kural tanımazlar nedeniyle en üst seviyeye çıkarılmalı” uyarılarında bulundu.