İstanbul’da tutacak ilk kar yağışı geliyor! Meteoroloji'den kar yağışı ve hava durumuyla ilgili uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. İstanbul’da bu yıl yerde tutabilecek ilk kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da hafta sonu kar yağışının etkili olacağı öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; İstanbul'da hafta sonu beklenen karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olacak. Kentte 13 derece civarında seyreden hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derece düşecek. Cuma günü yağmur başlıyor Hava sıcaklığındaki ani düşüş ile birlikte Cumartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'un bu yıl belki yerde tutacak ilk kar yağışını alabileceği belirtildi. Yağış, pazar sabahı ise etkisini kaybederek kesiliyor.

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