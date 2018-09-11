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Kritik uyarı! Sene sonu yeniden olabilir

Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino hava olayının bu yıl sonuna kadar tekrarlama ihtimalinin yüzde 70 olduğunu duyurdu.

11 Eylül 2018 Salı 07:55
Kritik uyarı! Sene sonu yeniden olabilir

BBC'nin haberine göre bu yıla, 2015-2016 yılında oluşan ve Orta ve  Doğu Pasifik'te deniz yüzey suyunu ısıtan El Nino'nun tersi atmosfer olayı olan  ve "La Nina" olarak adlandırılan hava olayıyla başlandı.

Okyanus yüzey suyunu soğutan La Nina'nın etkisi azalırken WMO, yıl  sonuna kadar diğer bir El Nino hava olayının yüzde 70'lik ihtimalle ortaya  çıkabileceğini belirtti.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "WMO, öngörülen El Nino'nun,  2015-2016'daki kadar güçlü olmasını beklemiyor ancak yine de önemli etkileri  olacaktır." ifadesini kullandı.

Taalas, bu erken öngörülerin birçok can kaybının ve önemli ekonomik  kayıpların önüne geçmeye yardımcı olacağını söyledi.

İklim değişikliğinin, El Nino ve La Nina olaylarının yanı sıra  dünyanın geleneksel dinamiklerini etkilediğinin altını çizen Taalas, "2018 yılı  zayıf bir La Nina olayıyla başladı ancak soğutma etkisi genel ısınma eğilimini  azaltmaya yeterli değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, Japonya'nın meteoroloji bürosu da El Nino hava olayının,  kuzey yarım kürede bu ay ile kasıma kadar yüzde 60'lık ihtimalle ortaya  çıkabileceğini belirtti. 

Pasifik Okyanusu'nda suların ısınmasına neden olan El Nino, yarattığı  etki nedeniyle kasırgalara, şiddetli yağışlara, su baskınlarına, kuraklıklara,  yangınlara ve tarım ürünlerinde kayıplara yol açıyor.

Deniz yüzeyi sıcaklığı ortalamasının Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu  kısmında alışılmadık derecede artması sonucu oluşan El Nino, 2016'da en çok  Afrika, Asya, Pasifik ve Orta ve Güney Amerika ülkelerini etkilemişti.

WMO, Kasım 2016'da, küresel sıcaklığın sanayi öncesi dönemin 1,2  derece üzerinde seyrettiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 07:55
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