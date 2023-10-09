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Siyaset Kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin görüşmesi
Siyaset

Kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin görüşmesi

Yeniakit Publisher
2023-10-09 19:10:00 - 2023-10-09 19:10:58
Kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

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