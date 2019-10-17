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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD heyeti ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 10.30’da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşecek. Görüşmede Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alınacak.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:16
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD heyeti ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien arasında planlanan görüşme bugün saat 10:30'da başlayacak.

Görüşmede ilk olarak Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye-ABD arasındaki ilişkiler ele alınacak.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:16
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Robert O’Brien
  3. ABD
  4. Türkiye

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