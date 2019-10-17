Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD heyeti ile görüşecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 10.30’da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşecek. Görüşmede Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien arasında planlanan görüşme bugün saat 10:30'da başlayacak. Görüşmede ilk olarak Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye-ABD arasındaki ilişkiler ele alınacak.

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