Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD heyeti ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 10.30’da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşecek. Görüşmede Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alınacak.17 Ekim 2019 Perşembe 10:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien arasında planlanan görüşme bugün saat 10:30'da başlayacak.
Görüşmede ilk olarak Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye-ABD arasındaki ilişkiler ele alınacak.
YORUM YAZ