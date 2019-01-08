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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'u kabul etti. Görüşmede Akar tarafından, "Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği" vurgulandı.

08 Ocak 2019 Salı 21:37
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'u kabul etti.

Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı. Akar tarafından, "Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği" vurgulandı.

Görüşmede, Akar tarafından "Türkiye’nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu" belirtildi.

Kabulde, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD'nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından konuk heyete; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlere karşı mücadele ettiği, bu mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu, Münbiç yol haritasının süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği, Türkiye'nin, sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı."

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 21:37
  1. Joseph Dunford
  2. Hulusi Akar

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