0553 313 94 23

Kritik isimden finansal kriz itirafı!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, Paris'te düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, 2008 finansal krizi öncesi küresel ekonominin eskisinden daha iyi olduğunu söylediklerini ve bu konuda net bir şekilde yanıldıklarını söyledi.

14 Eylül 2018 Cuma 22:28
Kritik isimden finansal kriz itirafı!

Gurria, Paris'te bulunan OECD Genel Merkezinde düzenlenen "Lehman Brothers'in çöküşünden 10 yıl sonra" başlıklı toplantıda konuştu.

Haziran 2007'de OECD Genel Sekreteri olarak görevdeki ilk yılının sonunda yayımlanan OECD Ekonomik Görünüm Raporu'nda, "Mevcut ekonomik durum, birçok bakımdan geçmiş yıllara göre daha iyi." tanımını yaptıklarını hatırlatan Gurria, gidişatı göremediklerini ve yanıldıklarını söyledi.

Gurria, aynı dönemde riskli bir durumda olan ABD emlak sektörü hakkında da olumlu görüşler sarf ettiklerini hatırlatarak, "Şimdi 10 yıl sonra bu satırları okumak kendi kalbime bir bıçak saplamak gibi." şeklinde konuştu.

Mali çevreleri yönlendiren baskın düşüncenin o dönemdeki ekonomik gerçeği yansıtmadığını ifade eden Gurria, "Bu nedenle başımıza geleni göremedik. Ekonomistler bu krizin yaklaşmakta olduğunu önceden görmeliydi. Bunu itiraf etmeliyiz." dedi.

BİNLERCE KİŞİNİN İŞSİZ KALMASINA SEBEP OLMUŞTU

Gurria, küresel mali konularda sadece bazı seslere kulak vermenin risklerini böylece anladıklarını belirterek, bu kriz ile herkesin görüşünün dinlenmesi ve her sese kulak kabartılması gerektiğini öğrendiklerini kaydetti.

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından Lehman Brothers'ın 15 Eylül 2008'de iflas etmesiyle derinleşen küresel finansal krizin üzerinden tam 10 yıl geçti.

Kriz, küresel piyasalardan trilyonlarca doların silinmesine, milyarlarca dolar yatırımın kaybolmasına ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden oldu.

1929'daki "Büyük Buhran"ın ardından en büyük ekonomik kriz olarak nitelendirilen 2008'deki "Büyük Durgunluk", dünya genelinde şirketlerin piyasa değerinden 14,5 trilyon doların silinmesine yol açarken, küresel piyasada 20 trilyon dolarlık kayba yol açtı.

10 yıl önce yaşanan finansal kriz nedeniyle, ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılasında yaklaşık 14 trilyon dolar ve Amerikan mortgage piyasasında 10,5 trilyon dolarlık kayıp oluşurken, sadece ABD'de 9 milyon kişilik istihdam kaybı yaşandı ve 8 milyon konuta bankalar tarafından icra yoluyla el konuldu.

 

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 22:28
  1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria
  2. OECD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paketlenen teröristlerle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
    1. Paketlenen teröristlerle ilgili..
    2. Sağlık Bakanlığından 'Alaattin Çakıcı'..
    3. Ordu'yu dolu vurdu! Araçlar zarar gördü
    4. Cimbom'dan gol şov! Aslan Paşa'nın..
    5. İdlib halkından saldırılara tepki:..
    6. Yürüyen döviz bürosu! Dilencinin..
    7. Elazığ'da feci kaza! Otomobil sürüye..
    8. John Kerry'den Trump açıklaması:..
    9. PKK'lı terörist sahte kimlikle yakalandı
    10. PKK'ya bir darbe daha! O isim de..
    11. Meteoroloji'den iki il için uyarı!
    12. Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
    13. Kritik isimden finansal kriz itirafı!
    14. Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı..
    15. Kilisede gerilim tırmanıyor! Ayrılma..
    16. 12 Dev Adam Karadağ'ı yendi!
    17. 20 yıllık savaş sona erdi! Barış..
    18. Galatasaray'ın rakibi derbide puanı..
    19. Rusya'dan Türkiye ve İdlib mesajı
    20. Terör örgütü PKK zanlısı sahte..
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    ABD, saldırı başlattı… Hedefinde bu ikisi var!
    ABD, saldırı başlattı… Hedefinde bu ikisi var!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler