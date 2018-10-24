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Şehidin katili yakalandı! PKK'ya bir darbe daha

Şırnak'ın Uludere ilçesinde geçen yıl PKK'lı hainler tarafından düzenlenen ve güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un şehit düştüğü saldırının faili terörist K.B. yaralı olarak yakalandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:11
Şehidin katili yakalandı! PKK'ya bir darbe daha

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı adayı olan güvenlik korucusu Paksoy'un 31 Ağustos 2017'de Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından yürütülen soruşturmada, saldırının faili olduğu ve çeşitli eylemlere karıştığı gerekçesiyle K.B. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.

"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verdi

Terörist K.B'nin Şenoba beldesindeki bir mağarada olduğu bilgisi üzerine jandarma ekiplerince operasyon yapıldı.

Güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren K.B. çıkan çatışma sonucu yaralı yakalandı.

Güvenlik güçlerinin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 10:11
  1. Şırnak
  2. pkk
  3. Uludere
  4. teröristler

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