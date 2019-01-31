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Erdoğan bugün AK Parti’nin manifestosunu açıklayacak!

AK Parti’nin 11 maddelik 31 Mart manifestosunu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Memleket işi, gönül işi" sloganıyla bugün kamuoyuna duyuracak. Manifestonun çatısını Erdoğan’ın 1994 yılındaki "belediyecilik anlayışı" oluşturacak.

31 Ocak 2019 Perşembe 08:21
Erdoğan bugün AK Parti’nin manifestosunu açıklayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine ilişkin AK Parti’nin 11 maddelik manifestosunu "Memleket işi, gönül işi" sloganıyla bugün kamuoyuna duyuracak.

Ankara Arena'daki buluşmada, AK Parti'nin hem Türkiye geneli belediye başkan adaylarının tanıtımı hem de yerel yönetimlerde gelecek beş yıla ilişkin bakışı açıklanacak. Manifestonun çatısını Erdoğan’ın 1994 yılında yönetime geldiği İstanbul’daki belediyecilik anlayışının oluşturacağı 11 maddelik manifestoda, 2023 vizyonu ve gönül belediyeciliği teması öne çıkacak.

Kimlikli şehirler

Çevreyi ön plana koyan yatay mimari, sıfır atık, tasarruf tedbirleri, hayvan hakları, millet bahçeleri ve millet kıraathanelerinin de yer alacağı manifestoda şu başlıklar öne çıkıyor:

Her şehir için bir şehir anayasası hazırlanacak. Her şehre özgü kimlik kazandırılması sağlanacak. Şehirdeki binaların yapısını şehirlerin doğası, hava şartları, kimliği belirleyecek. Her şehrin kendine has şehircilik vizyonu olacak. Şehrin mimarisi korunacak, ruhu olan mekanlar öne çıkacak. Çevreye duyarlı üreten şehirlere vurgu yapılacak.

Toplu konut projeleri de yine bu anlayışa uygun şekilde hazırlanacak. Konutların inşaatları öncesinde cami, okul, sosyal yaşam alanları planlanarak inşa edilecek. Yerel seçimler sonrasında bu konuda yasal düzenlemeler de gündeme gelecek. Dikey mimarileşmeye sınır getirilerek yatay mimarileşmenin önünü açacak hamleler yapılacak.

Mahalle kültürü

Çevre dostu şehirlere dikkat çekilecek manifestoda halen uygulanan sıfır atık projesinin genişletilip genelleştirilmesi de yer alacak. Mahalle kültürünü canlı kılan, komşuluk ilişkilerini yaşatan çevreye duyarlı güvenli ve akıllı şehirler ortaya konulması amaçlanacak.

Parsel devrimi

Kişiye özel, parsel bazlı imar planlarına izin verilmeyeceği, imar planlarının bütüncül bazlı olacağına vurgu yapılacak. Mahalle ve ada bazlı imar planı yapılacak. İhalelere de şeffaflık getirilecek. Belediyeler ihaleleri internet sitelerinden canlı yayınlayacak. İmar planı bütüncül yapılması istenecek.

Örnek başkan

Tasarruf tedbirlerinin de yer alması beklenen manifestoda belediye başkanlarından yerli malına daha fazla ağırlık verilmesi istenecek. Belediye başkanlarının hemşehrilerine örnek olması üzerinde durulacak. Başkanların konuşmasından, kıyafetine, ulaşılabilir olması da diğer başlıklar arasında. Manifesto, belediye başkanlarının taahhütü olacak.

Sosyal belediyecilik

Manifestoda hayvanları korumaya yönelik mesajlar yer alacak. Sokak hayvanlarının en iyi şartlarda bakılması ve korunmasına yönelik alt yapıya dikkat çekilecek. Sosyal belediyecilik başlığı altında millet bahçelerinde çocuk kreşleri de planlanıyor. Sanat akademileri gibi sosyal belediyecilik anlayışının örnekleri de anlatılacak.

İttifak vurgusu

Cumhur İttifakı’nın önemine vurgu yapılacak manifestoda, ittifakın kirli pazarlık masalarında değil, milletin gönlünde kurulduğu ifade edilecek.

Çevre dostu kampanya

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, törenin yapılacağı Ankara Arena’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çevre dostu bir kampanya yapacaklarının altını çizen Ünal, “Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan, çevreye rahatsızlık vermeyen bir kampanya. Seçim kampanyamız, çevre dostu, dijital, anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı bir şekilde takip edebilen ve domine edebilen bir karakterde gerçekleşecek. Kampanyamızın 2 fazı olacak. Birinci fazımız 1-18 Şubat arasında olacak, ikinci fazımız da 19 Şubat-31 Mart arasında. Bu zaman zarfında televizyonları, gazeteleri, açık havayı kullanacağız ama daha yoğun olarak sosyal ağlarda mesajlar verilecek” diye konuştu. Seçim sloganının “Memleket işi, gönül işi” olacağını ifade eden Ünal, toplantıda sadece AK Parti’nin adaylarının olacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 08:21
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