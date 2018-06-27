Erdoğan-Bahçeli görüşmesine Yıldırım da katılacak

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün gerçekleşecek Erdoğan-Bahçeli görüşmesine değinen Yıldırım, "Ben de olacağım, önümüzdeki süreci değerlendireceğiz" dedi.

SAAT 16.00'DA BİR ARAYA GELECEKLER

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , bugün saat 16:00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Erdoğan, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.