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Erdoğan-Bahçeli görüşmesine Yıldırım da katılacak

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeye ilişkin, "Ben de olacağım" dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:17
Erdoğan-Bahçeli görüşmesine Yıldırım da katılacak

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün gerçekleşecek Erdoğan-Bahçeli görüşmesine değinen Yıldırım, "Ben de olacağım, önümüzdeki süreci değerlendireceğiz" dedi.

SAAT 16.00'DA BİR ARAYA GELECEKLER

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , bugün saat 16:00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Erdoğan, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 13:17
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YORUM YAZ

  • AAAA15 sa önce
    ERDOĞAN VE BAHÇELİ EN ÇOK KIZDIĞIM İKİ LİDERDİ ÇÜNKÜ BU ÜLKENİN BEL KEMİĞİ OLAN MUHAFAZAKAR SAĞ KESİMİ BİR ZAMANLAR BİR BİRLERİYLE KAVGA EDEREK MHP VE AKP TABANINI DÜŞMAN ETTİLER ŞİMDİDE İKİSİNDENDE ALLAH cc RAZI OLSUN BÜTÜN DEĞERLERİ ORTAK OLAN TABANLARI DOST ETTİLER ÜLKEMİZ BÖYLE OLDUĞU SÜRECE DÜNYAYLA BAŞ EDEBİLİR TABİ BU İŞTE ÇOK ÇOK EMEĞİ OLAN BİNALİ YILDIRIMDANDA AYNI ŞEKİLDE ALLAH cc RAZI OLSUN
Bugünkü Akit

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