Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşme saati belli oldu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle görüşeceğini söylemişti. Yarın gerçekleştirilecek görüşmenin saat 13:30'da yapılacağı öğrenildi.17 Nisan 2018 Salı 13:47
Devlet Bahçeli'nin seçim çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. Erdoğan, Bahçeli ile yarın görüşmesi olduğunu söyledi.
Görüşme yarın saat 13:30'da gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı'nın programına sonradan eklenen Bahçeli - Erdoğan görüşmesiyle birlikte Türkiye 4 ay sonra yapılacak seçim atmosferine girecek.
AK Parti ve MHP birlikte çıkardıkları ittifak yasasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine birlikte gireceklerini duyurmuşlardı.
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