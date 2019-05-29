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Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:11
Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ikili ticaretin artırılması, çelik vergisi ve S-400 konularının ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki lider, ortak olarak paylaşılan (iki ülke arasındaki) ticareti artırma arzusu, Başkan'ın Türkiye'den alınan çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'den yüzde 25'e indirme kararı, Türkiye'nin planlanmış S-400 füze savunma sistemi satın alma süreci ve gelecek ay Japonya'nın Osaka kentindeki G20 Zirvesi'nde görüşmelere devam etme imkanı da dahil ikili ilişkileri ele aldı."

G20 Liderler Zirvesi ne zaman yapılacak

G20 Liderler Zirvesi 28 - 29 Haziran 2019 tarihleri arasında Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:11
  1. G20 Liderler Zirvesi
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Donald Trump

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