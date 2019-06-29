Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beştepe'den açıklama
Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı."29 Haziran 2019 Cumartesi 10:12
Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı."
Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek atılacak adımlar değerlendirilmiştir."
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