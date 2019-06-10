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Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışma! 1 asker şehit oldu

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 07:22
Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışma! 1 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Elşen Halilov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.

Açıklamada, bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına  taziye dileklerinde bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada  ise ateşkes ihlalinin Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları görüşmesi  öncesinde yapıldığı ifade edilerek, saldırının Ermenistan'daki savaş  taraftarlarınca bilinçli şekilde düzenlendiği kaydedildi.

Tüm sorumluluk Ermenistan'da!

Saldırı ile müzakere sürecinin baltalanması ve bölgede gerginliğin  artırılmasının amaçladığı belirtilen açıklamada, tüm sorumluluğun Ermenistan  yönetiminde olduğu vurgulandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 07:22
  1. azerbaycan
  2. Ermenistan
  3. şehit

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