Kritik görüşme bugün! Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimde işbirliğini görüşmek üzere bugün saat 16.00'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir toplantı yapacak.

"Bu görüşmenin arkası da gelecek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün MKYK toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli arasında son derece açık diyalog kanalları var. Yarın da saat 16.00'da bir araya gelecekler" demişti.

Çelik görüşmeye ilişkin olarak, "Bir mutabakat arayışı söz konusu. Siyasi kararları Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli verecektir. Bu görüşmenin arkası da gelecek" ifadelerini kullanmıştı.