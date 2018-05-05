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Kritik görevdeki bürokratlar fişlenmiş

Kayseri’de FETÖ’den tutuklanan ve örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullandığı belirlenen eski hakim Y.K.’nın bilgisayarında fişleme listesi çıktı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:12
Kritik görevdeki bürokratlar fişlenmiş

Kayseri Adliyesi’nde görev yaparken meslekten ihraç edilen hakim Y.K., FETÖ ile bağlantılı olması ve örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. Halen tutuklu bulunan Y.K.’nın evindeki bilgisayarı ile dijital materyalleri incelemeye alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan incelemede hakim Y.K.’nın bilgisayarında fişleme listesi çıktı.

KRİTİK GÖREVDEKİ BÜROKRATLAR FİŞLENMİŞ

Fişleme listesinde Başbakanlık, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim Bakanlıkları’nda görevli üst düzey bürokratların isimlerinin yer aldığı öğrenildi. FETÖ’nün, bürokratlarla birlikte öğretmenler, Devlet Hastaneleri’nde çalışan doktor-hemşire, Diyanet’e bağlı imamları da fişlediği yine ele geçirilen listeden ortaya çıkarıldı.

3 BİN 446 KİŞİLİK LİSTE

Fişleme listesinde 3 bin 446 kişinin isimleri yer alırken, bu kişilerin isimlerinin karşısında ise “Siyasi görüşleri, özel hayatları, mezhebi, Alevi-Sünni gibi” bilgiler yer aldığı kaydedildi. Fişleme listesinde kişilerin karşısındaki bilgilerde “Alkol kullanıyor-Alevi-kadınlara düşkün-müsbet biri” gibi notlarda düşüldüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:12
  1. Kayseri
  2. fişleme
  3. FETÖ
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