Booking davasında yeni gelişme! Türkiye'ye vergi ödeyecek mi?

Raporda booking.com’un Türkiye’deki temsilciliğinin seyahat acentası olmadığı, Hollanda’daki booking.com BV’nin ise yaptığı işin simsarlık olduğu, Türkiye'deki faaliyetlerinden dolayı vergi vermesi gerektiği belirtildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) vergi ödemediği ve haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle booking.com hakkında açtığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesindeki duruşmaya, Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan davalı online otel rezervasyon portalı booking.com ile davacı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) avukatları hazır bulundu. Duruşmada hakim, bilirkişi heyetinin 63 sayfadan oluşan raporunu mahkemeye sunduğunu bildirildi.

Dava dosyasına ulaşan raporun sonuç kısmında, davalılardan Türkiye'deki temsilcisi olan booking.com'un sorumluluğunun bulunmadığı, seyahat acentesi olmadığı, otel rezervasyonlarında aracılık etmediği ve haksız rekabet ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

"Vergi vermesi gerek”

Merkezi Hollanda'da bulunan booking.com BV'nin ise yabancı bir şirket olduğu belirtilen raporda, bu şirketin yaptığı işin simsarlık olduğu, bunun için seyahat acentesi ruhsatı almasının gerekli olmadığı kaydedildi. Raporda, Hollanda'da bulunan booking.com BV'nin Türkiye'deki otellerde aracılık ederek gerçekleşen otel rezervasyonlardan elde ettiği komisyonun Türkiye'de elde edilen gelir olması nedeniyle Türkiye'de vergi vermesi gerektiğini vurgulandı. Vergi ödemesinin de diğer rakiplerle haksız rekabet teşkil edip etmeyeceği, iş şartlarına uymama haline girip girmeyeceği hususunun ise Türk doktrininde tartışmalı olduğuna dikkat çekilen raporda takdirin mahkemede olduğu kaydedildi.

Duruşmada söz alan davacı avukatı, raporda birçok çelişkinin mevcut olduğunu belirterek, ayrıntılı beyan için süre istedi. Davalı booking.com avukatı ise raporun sonuç kısmında çelişki olmadığını savunarak, "Tedbir kararının bilirkişi raporu gözetilerek değişen şartlar nedeniyle kaldırılmasını talep ederiz" dedi.

Taraflara rapora karşı beyanlarını sunmaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.