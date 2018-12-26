Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Booking davasında yeni gelişme! Türkiye'ye vergi ödeyecek mi?

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı booking.com ile ilgili "haksız rekabet” davasında bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda,booking.com BV'nin Türkiye'deki otellerde aracılık ederek gerçekleşen otel rezervasyonlardan elde ettiği komisyonun Türkiye'de elde edilen gelir olması nedeniyle Türkiye'de vergi vermesi gerektiği vurgulandı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:53
Booking davasında yeni gelişme! Türkiye'ye vergi ödeyecek mi?

Raporda booking.com’un Türkiye’deki temsilciliğinin seyahat acentası olmadığı, Hollanda’daki booking.com BV’nin ise yaptığı işin simsarlık olduğu, Türkiye'deki faaliyetlerinden dolayı vergi vermesi gerektiği belirtildi. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) vergi ödemediği ve haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle booking.com hakkında açtığı davanın görülmesine devam edildi. 

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesindeki duruşmaya, Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan davalı online otel rezervasyon portalı booking.com ile davacı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) avukatları hazır bulundu. Duruşmada hakim, bilirkişi heyetinin 63 sayfadan oluşan raporunu mahkemeye sunduğunu bildirildi. 

Dava dosyasına ulaşan raporun sonuç kısmında, davalılardan Türkiye'deki temsilcisi olan booking.com'un sorumluluğunun bulunmadığı, seyahat acentesi olmadığı, otel rezervasyonlarında aracılık etmediği ve haksız rekabet ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

"Vergi vermesi gerek” 

Merkezi Hollanda'da bulunan booking.com BV'nin ise yabancı bir şirket olduğu belirtilen raporda, bu şirketin yaptığı işin simsarlık olduğu, bunun için seyahat acentesi ruhsatı almasının gerekli olmadığı kaydedildi. Raporda, Hollanda'da bulunan booking.com BV'nin Türkiye'deki otellerde aracılık ederek gerçekleşen otel rezervasyonlardan elde ettiği komisyonun Türkiye'de elde edilen gelir olması nedeniyle Türkiye'de vergi vermesi gerektiğini vurgulandı. Vergi ödemesinin de diğer rakiplerle haksız rekabet teşkil edip etmeyeceği, iş şartlarına uymama haline girip girmeyeceği hususunun ise Türk doktrininde tartışmalı olduğuna dikkat çekilen raporda takdirin mahkemede olduğu kaydedildi. 

Duruşmada söz alan davacı avukatı, raporda birçok çelişkinin mevcut olduğunu belirterek, ayrıntılı beyan için süre istedi. Davalı booking.com avukatı ise raporun sonuç kısmında çelişki olmadığını savunarak, "Tedbir kararının bilirkişi raporu gözetilerek değişen şartlar nedeniyle kaldırılmasını talep ederiz" dedi. 

Taraflara rapora karşı beyanlarını sunmaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:53
  1. İstanbul
  2. ekonomi
  3. booking.com

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köylerdeki öğrenciler tiyatroyla buluşturuldu
    1. Köylerdeki öğrenciler tiyatroyla..
    2. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    3. Rusya'dan İsrail'e "provokasyon"..
    4. Kabızlık derdi
    5. Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi
    6. Soylu'dan uyuşturucuyla mücadele zirvesi
    7. İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım..
    8. Mermer güzelliği artık evlerin her..
    9. FOREO LUNA 2 ve LUNA mini 2,..
    10. "Yaptırımlar devam ettiği sürece..
    11. Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırıya..
    12. Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 14..
    13. Endonezya’daki tsunami
    14. Beymen'e anlamlı ödül
    15. 2018'de hazır giyim harcamaları 165..
    16. "Metin Akpınar Bey'in 'Milletimden..
    17. Rusya'dan İsrail'e büyük şok!
    18. Saadet Partisi belediye başkan..
    19. Miniklerin kulaklarını koruyun
    20. Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu