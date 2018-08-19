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Rusya'dan kritik açıklama! Türkiye, Almanya ve Fransa...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri arasında Suriye konusunda planlanan dörtlü zirvenin öncelikle liderlerin yardımcıları ve uzmanlar düzeyinde yapılması görüşünün öne çıktığını belirtti.

19 Ağustos 2018 Pazar 12:05
Rusya'dan kritik açıklama! Türkiye, Almanya ve Fransa...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dün Berlin'deki görüşme sırasında dörtlü zirveyi istişare ettiğini belirten Dmitriy Peskov, ikilinin öncelikle yardımcılar ve uzmanlar düzeyinde dörtlü görüşme yapılması konusunda anlaştığını ifade etti.

Peskov, "Dörtlü format, Berlin'de ele alındı. Putin ve Merkel, gelecekte görüşmenin seviyesinin yükseltilmesi için bu formatın öncelikle uzmanlar ve yardımcılar düzeyinde yapılması konusunda anlaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda yaptığı açıklamada Rusya, Almanya ve Fransa liderleriyle eylül başında Suriye konulu bir zirve yapacaklarını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 12:05
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Angela Merkel
  3. Dmitriy Peskov
  4. kremlin sözcüsü
  5. berlin

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