Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, Mersin'de Çetintaş, İzocam'ın Mersin'in Tarsus ilçesindeki Camyünü Üretim Tesisi'nde grev yapan işçilerle bir araya geldi

MERSİN (AA) - Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, İzocam'ın, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Camyünü Üretim Tesisi'nde grev başlatan işçileri ziyaret etti. Çetintaş, Tarsus-Adana kara yolundaki tesis önünde devam eden grevin 8. gününde buluştuğu işçilerle sohbet ederek süreç hakkında bilgi aldı. Çadırda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetintaş, "İşçiler, maaş zammı, bazı sosyal haklardaki anlaşmazlık ve 3 çalışanın işten çıkarılması nedeniyle greve gitmek zorunda kalmıştır." dedi. Çetintaş, enflasyon oranı karşılığında işverenden zam istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bugün İzocam'ın dünyadaki en iyi 500 şirketin içinde önemli bir yeri var. Bunu çalışarak, üreterek, rekabet edecek bir seviyeye buradaki işçi arkadaşlarımız getirdi. En doğal hakkımız olan devletin kabul ettiği, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyonu istedik." Çetintaş, 3 işçinin grev yapılanması sürecinde işten çıkarıldığını ifade ederek, sorunların kısa sürede çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.