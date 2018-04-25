Kriptolar ankesörle haberleşmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto örgüt elemanlarını ortaya çıkaran ankesör soruşturmasında dikkat çeken tespitler yer aldı. Örgütün mahrem imamlar kategorisinde ele aldığı TSK bünyesine sızmış mensuplarının çok az bir kısmına ByLock’u yüklediği geri kalan mensuplarıyla geçmiş yıllarda kullanılan bir sistem olan kontörlü/ankesörlü telefonlar ile haberleştikleri aktarıldı.



FARKLI YERLERDEN ARAMIŞLAR

Sabit kontörlü hatlardan yapılan aramaları mercek altına alan savcılık, TSK’daki kriptoların aramalarının değişik tarih ve saatlerde peş peşe farklı telefon bayilerinden arandıklarını belirledi. Savcılık telefon incelemelerinde mahrem imamların özellikle kamera bulunmayan kuruyemişçi, büfe ve tekelcileri seçerek, arama yaptıklarını tespit etti.

Soruşturma kapsamında mahrem imamların ayda bir veya iki defa örgüte ait evlerde ya da TSK’daki sorumlu olduğu askerin evinde örgütsel toplantıları yaptıkları kaydedildi. Burada bir sonraki toplantının yeri ve zamanı belirlenirken, sadece aksi durumlarda mahrem imamın ankesörle kendisinden sorumlu kişiyle irtibata geçtiği aktarıldı.



ÖRGÜTSEL TAKTİK

Ankesörlü hatlardan gerçekleştirilen görüşmelerin 1 dakikayı geçmemesi de dikkat çekti. Yürütülen soruşturmada görüşmelerin kısa tutulmasını nedenin örgütsel bir taktik olduğu belirlendi. Konuşmaların kısa olmasının nedeninin ise görüşmeye gelip gelmeyeceğinin teyit edilmesinden dolayı olduğu ifade edildi.



8 KEZ ARANAN ŞÜPHELİ

Soruşturmada en az 8 kez arananlar şüpheli olarak belirlendi. Aşama aşama yapılacak olan soruşturmada şüphelilerin kaçar kez nereden, kim tarafından arandığının bilgileri de dosyalarında yer aldığı bildirildi.