Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kriptolar ankesörle haberleşmiş

FETÖ’nün TSK’da kripto elemanlarının çok azına ByLock yüklediği, örgüt mensuplarıyla daha çok ankesörlü hatlarla haberleştiği belirlendi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:06
Kriptolar ankesörle haberleşmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto örgüt elemanlarını ortaya çıkaran ankesör soruşturmasında dikkat çeken tespitler yer aldı. Örgütün mahrem imamlar kategorisinde ele aldığı TSK bünyesine sızmış mensuplarının çok az bir kısmına ByLock’u yüklediği geri kalan mensuplarıyla geçmiş yıllarda kullanılan bir sistem olan kontörlü/ankesörlü telefonlar ile haberleştikleri aktarıldı.

FARKLI YERLERDEN ARAMIŞLAR
Sabit kontörlü hatlardan yapılan aramaları mercek altına alan savcılık, TSK’daki kriptoların aramalarının değişik tarih ve saatlerde peş peşe farklı telefon bayilerinden arandıklarını belirledi. Savcılık telefon incelemelerinde mahrem imamların özellikle kamera bulunmayan kuruyemişçi, büfe ve tekelcileri seçerek, arama yaptıklarını tespit etti.
Soruşturma kapsamında mahrem imamların ayda bir veya iki defa örgüte ait evlerde ya da TSK’daki sorumlu olduğu askerin evinde örgütsel toplantıları yaptıkları kaydedildi. Burada bir sonraki toplantının yeri ve zamanı belirlenirken, sadece aksi durumlarda mahrem imamın ankesörle kendisinden sorumlu kişiyle irtibata geçtiği aktarıldı.

ÖRGÜTSEL TAKTİK
Ankesörlü hatlardan gerçekleştirilen görüşmelerin 1 dakikayı geçmemesi de dikkat çekti. Yürütülen soruşturmada görüşmelerin kısa tutulmasını nedenin örgütsel bir taktik olduğu belirlendi. Konuşmaların kısa olmasının nedeninin ise görüşmeye gelip gelmeyeceğinin teyit edilmesinden dolayı olduğu ifade edildi.

8 KEZ ARANAN ŞÜPHELİ
Soruşturmada en az 8 kez arananlar şüpheli olarak belirlendi. Aşama aşama yapılacak olan soruşturmada şüphelilerin kaçar kez nereden, kim tarafından arandığının bilgileri de dosyalarında yer aldığı bildirildi.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:06
  1. Ankara
  2. fetö
  3. dinleme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli mitinglerden çok kapı kapı gezecek
    1. Bahçeli mitinglerden çok kapı kapı..
    2. Erdoğan: Abdullah Gül diye bir..
    3. Kriptolar ankesörle haberleşmiş
    4. Tayyip Bey bir abilik yapsa..
    5. Pakistan'da intihar saldırısı: 5 polis..
    6. Davutoğlunu Gül için uyardılar! Uzak dur
    7. Abdullah Gül'ü onlar ilan edecek!
    8. Ermeni çetelerinin katliamı belgelendi
    9. Çanakkale'de binlerce kişi ecdada vefa..
    10. Trump yine yaptı yapacağını! Macron'u..
    11. Trump'tan Macron'a güzellemeler! Çok..
    12. Gül açıkladı! İyi Parti alamayacak
    13. Kerkük'te DAEŞ saldırısı
    14. İstanbul'da helikopter destekli..
    15. ABD'de çatlak büyüyor! Mattis'e..
    16. Kılıçdaroğlu'nun seçtiği isim..
    17. İngilizlerden skandal hareket!..
    18. Uyum paketi TBMM'de kabul edildi
    19. Galatasaray, Trabzonspor'un yıldız..
    20. Mesut Bakkal'dan flaş yorum:..
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Erbakan Ödüllerinde Uğur Dündar şoku!
    Erbakan Ödüllerinde Uğur Dündar şoku!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı