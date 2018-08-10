Kripto validen FETÖ ve PKK ile terör zirvesi!

FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in ‘Devletin kılcal damarlarına sızın’ talimatı verdiği kripto elemanları birer birer deşifre oluyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, FETÖ adına Akıncılar Üssü’nde bulunan Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz’ü yakalayacak ekibin başında yer alan Sakarya KOM Müdürü Ercan Özoğluöz’ün ‘mahrem imam’ çıkmasının ardından bir önemli gelişme de Şırnak’ta yaşandı. Önceki gün Vali Yardımcısı Adem Ergül, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. Ancak istihbarat bilgileri Ergül’ün tüm pisliklerini tek tek deşifre etti:

SİNOP’TA AÇIĞA ALINMIŞTI

Şırnak’a Eylül 2017 yılında atanan Ergül, daha önce Sinop’ta ‘yolsuzluk’ iddiaları nedeniyle açığa alındı. Ergül’ün hakkındaki soruşturma devam ederken Şırnak’ta göreve başladı. PKKterör örgütünün etkin olmaya çalıştığı illerden birisi olan kentte Ergül, kritik görevlerde bulundu. OHAL Komisyon Başkanlığı, Polis ve Jandarmadan sorumlu Vali Yardımcılığı, İl Vali Vekilliği, Kamu İhaleleri gibi kurumlar Ergül’ün sorumluluğunda yer aldı. Ergül’ün, polis ve Jandarmadan sorumlu Vali Yardımcısı olarak tüm kozmik operasyon bilgilerine erişim imkanı vardı.

GİZLİ TOPLANTILAR YAPTI

Ergül’ün PKK ve FETÖ bağlantılı şahıslarla Ankara’da lüks otellerde gizli yaptığı toplantılar yaptığı öğrenildi. Ergül’ün Şırnak’ta icra edilen olan Meskun Mahal Operasyonları sırasında (şehir merkezinde yapılan) görev almış olan gazi ve personele karşı yaptığı mobinge varan yaklaşımlarda bulunduğu belirtildi.

(Akşam)