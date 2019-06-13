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"Kreş"teki flamingolar uçuşa hazırlanıyor

Dünyanın önde gelen yapay üreme adalarından birine sahip olan İzmir Kuş Cenneti'nde yumurtalarının kabuklarını kıran 15 bini aşkın flamingo, kanat çırpmaya hazırlanıyor - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu: "Gediz Deltası'nda üreyen flamingoların büyük bir kısmı burada kalıyor, küçük bir kısmı ise Kuzey Afrika ve Batı Avrupa'ya göç ediyor"

13 Haziran 2019 Perşembe 11:03
"Kreş"teki flamingolar uçuşa hazırlanıyor

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay üreme adasında yumurtadan çıkan yaklaşık 15 bin yavru flamingo, "kreş" adı verilen sahada kanat çırpacakları güne hazırlanıyor.

Allı turna olarak da bilinen flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan Gediz Deltası'ndaki İzmir Kuş Cenneti'nde 2012 yılında oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adası, yılın en hareketli günlerini geçiriyor.

Dünyanın en büyükleri arasında gösterilen yapay adada 30 ila 32 günlük kuluçkayı tamamlayan 15 bini aşkın yavru, yumurtalarının kabuklarını kırarak hayata "Merhaba" dedi.

Kuluçka sürecinde yavrularına dönüşümlü olarak bakan flamingo çiftleri, yavrularını beslemek için yine birlikte mücadele veriyor.

- Yavrulara kreşte bakıyorlar

Yavru flamingolar yumurtadan çıktıktan 20 ila 25 gün sonra suyla tanışıyor. Yeni doğan yavruların suda toplu olarak bulundukları yere ise "kreş" adı veriliyor. Vakitlerinin büyük bir kısmını kreşte geçiren yavrular, zaman zaman da dünyaya gözlerini açtıkları adaya çıkıyorlar.

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip olan yavru flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı "artemia salina" ile besleniyor. Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavru flamingolar, 3'üncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.

Yavru flamingoların kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için İzmir Kuş Cenneti'nde özel önlemler alınıyor.

- Eylül ayında uçacaklar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, flamingolar için Türkiye'deki en önemli üreme sahalarından birine ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nın özel bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

Oluşturulan yapay ada ile flamingoların daha sağlıklı bir yumurtlama dönemi geçirdiğini dile getiren Kandazoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl İzmir Kuş Cenneti'nde kuluçkaya yatan flamingolardan 15 binin üzerinde yavru çıktığını tahmin ediyoruz. Yavrular, ebeveynlerinin beslemesiyle hayatlarını devam ettiriyorlar. Yakın bir zamanda da kendi beslenmelerine başlayacaklar. Yavrularımız bağımsız olarak hareket etmeye başladılar, eylül ayına kadar bu şekilde devam edecekler eylül ayından sonra ise bağımsız bir fert olarak kendi hayatlarını devam ettirecekler. Gediz Deltası'nda üreyen flamingoların büyük bir kısmı burada kalıyor, küçük bir kısmı ise Kuzey Afrika ve Batı Avrupa'ya göç ediyor."


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:03
  1. Flamingo
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  4. Kuş cenneti
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