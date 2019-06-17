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Kreşlerden yıl sonu şenliği

Muratpaşa Belediyesi’nin 5 kreşinden öğrenciler ve veliler Falez-2 Park’ta düzenlenen dönem sonu şenliğinde gönüllerince eğlendi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:38
Kreşlerden yıl sonu şenliği

Muratpaşa Belediyesi’nin 5 kreşinden öğrenciler ve veliler Falez-2 Park’ta düzenlenen dönem sonu şenliğinde gönüllerince eğlendi. Çocuklar ve ailelerinin birlikte katıldığı çuval ve yumurta taşıma yarışmasında kahkaha dolu anlar yaşandı.


Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan Mahallesi’nde bulunan Merkez şubeyle birlikte Dutlubahçe, Ermenek Mahallesi Türkan Saylan, Konuksever Mahallesi Adalya Vakfı ve Münir Özkul kreşlerinin küçük öğrencileri ve aileleri Falez-2 Park’ta düzenlenen yılsonu şenliğinde bir araya geldi. Şenlikte aileleri ve çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz,Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın çok istemesine rağmen yurtdışı programı nedeniyle şenlikte yer alamadığını belirterek, Uysal’ın selam ve sevgilerini iletti.


Bu yıl 560 öğrencinin eğitimlerine devam ettiği ve 170’inin okul öncesi eğitimlerini tamamlayarak mezun olduğu kreşlerin yıl onu şenliğinde, çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Çocuklar, parkta kurulan dev bir şişme oyun alanında keyifli dakikalar yaşarken aileler de çuval ve yumurta taşıma yarışmasında ter döktü. Yarışma çocuklarıyla birlikte katılan anne ve babaların kıyasıya yarıştığı oyunlarda kahkaha dolu anlar yaşandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:38
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