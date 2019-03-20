Kreş öğrencileri İstek Uluğbey Okullarını ziyaret etti Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim alan minikler, Kartal Özel İstek Uluğbey Okulları’nda düzenlenen atölye çalışmalarına katıldı.

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim alan minikler, Kartal Özel İstek Uluğbey Okulları’nda düzenlenen atölye çalışmalarına katıldı.

Kartal’da bulunan İstek Uluğbey Okulları’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim alan 6 yaş grubu minik öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Özel İstek Uluğbey Okulları’nda görevli öğretmenler tarafından üç farklı atölye çalışmasında ağırlanan Kartallı minikler; müzik odalarında Boomwhackers ile nota çalışması yaparken, Görsel Sanatlar Dersliği’nde tekstil kalemleri ile kumaş boyamayı öğrendiler. Son olarak da The Makers Labs’da düzenlenen bilgisayarsız kodlama eğitimine katılan çocuklar, yeni teknolojileri deneyimleme imkânına kavuştular. Aldıkları eğitim süresince yeni tecrübeler edinen minikler, eğlenirken aynı zamanda öğrendiler.

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