THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Kreş desteği nasıl alınır? Kreş destek başvurusu nasıl yapılır?

Çalışan annelere verilen kreş yardımına zam yapıldı. Kadın istihdamına destek için verilen kreş desteği 1015 lira oldu. Peki 2018 kreş desteği nasıl alınır ve Kreş destek başvurusu nasıl yapılır?

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:10
Kreş desteği nasıl alınır? Kreş destek başvurusu nasıl yapılır?

Çalışan annelere verilen kreş yardımına zam yapıldı. Kadın istihdamına destek için verilen kreş desteği 1015 lira oldu. Peki 2018 kreş desteği nasıl alınır ve Kreş destek başvurusu nasıl yapılır?

Kreş destek başvurusu nasıl yapılır?

Kreş desteğine başvuru yapmak isteyen çalışan annelerin önce iş vereni, yoksa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı merkezlerden bu işlemi gerçekleştirmeleri lazım. Kreş desteği alınmadan ilk önce annenin maaş durumu göz önünde bulundurulur. Eğer anne maaş bakımından şartlara uygunluk gösteriyorsa bu destek işveren tarafından sağlanır. Örneğin bir çalışan anne asgari maaş alıyor ise ve çocuğuna bakmakla mükellef ise(çocuğun velayet durumu annedeyse; baba çalışmıyorsa, çalışıyor ama geliri çocuğun bakımına yetmiyorsa, çocuğa bakacak bir aile büyüğü yoksa) devlet kadın işinden istifa etmesin diye bu desteği ona sağlıyor. Ancak maaşı 5.000 TL olan, çocuğa bakacak aile büyüğü bulunan, çocuğun babasının maddi geliri masraflarına yetecek düzeyde olan ailelere bu desteğin alınması zorlaşıyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 13:10
  1. Kreş destek başvurusu nasıl yapılır?
  2. Kreş desteği nasıl alınır?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sürücülere havadan ceza geldi
    1. Sürücülere havadan ceza geldi
    2. TEI, PD170 motorunu Baykar AŞ’ye..
    3. MHP'den 3 kanun teklifi: Bu ücretler..
    4. 8 ayda 7 milyar dolar yabancı yatırım..
    5. CHP Esenyurt belediye başkan aday..
    6. İçişleri Bakanlığı 574 düzensiz..
    7. İstanbul'dan FETÖ'nün izleri..
    8. Trabzon maçı öncesi Mehmet Özdilek'ten..
    9. ‘Merkez Bankası bütün araçları..
    10. Dünyanın en yaşlı göçmeni!
    11. Ankara'da otomobil takla attı: 4 kişi..
    12. İsmail Kahraman'dan Brunson yorumu:..
    13. Dev yatırım açılış için gün sayıyor
    14. Adnan Oktarcı Serdar Dayanık tahliye..
    15. Donald Trump’tan açıklama 'Türkiye’yle..
    16. Hainlerin içlerine sızması korucuları..
    17. İstanbul'da 90 sokağın adı değiştirildi
    18. Kreş desteği nasıl alınır?
    19. Khabib Nurmagomedov'den Galatasaray'a..
    20. Bayram Şenocak: Daha güçlü bir..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?