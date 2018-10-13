Kreş desteği nasıl alınır? Kreş destek başvurusu nasıl yapılır?

Çalışan annelere verilen kreş yardımına zam yapıldı. Kadın istihdamına destek için verilen kreş desteği 1015 lira oldu. Peki 2018 kreş desteği nasıl alınır ve Kreş destek başvurusu nasıl yapılır?

Kreş destek başvurusu nasıl yapılır?

Kreş desteğine başvuru yapmak isteyen çalışan annelerin önce iş vereni, yoksa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı merkezlerden bu işlemi gerçekleştirmeleri lazım. Kreş desteği alınmadan ilk önce annenin maaş durumu göz önünde bulundurulur. Eğer anne maaş bakımından şartlara uygunluk gösteriyorsa bu destek işveren tarafından sağlanır. Örneğin bir çalışan anne asgari maaş alıyor ise ve çocuğuna bakmakla mükellef ise(çocuğun velayet durumu annedeyse; baba çalışmıyorsa, çalışıyor ama geliri çocuğun bakımına yetmiyorsa, çocuğa bakacak bir aile büyüğü yoksa) devlet kadın işinden istifa etmesin diye bu desteği ona sağlıyor. Ancak maaşı 5.000 TL olan, çocuğa bakacak aile büyüğü bulunan, çocuğun babasının maddi geliri masraflarına yetecek düzeyde olan ailelere bu desteğin alınması zorlaşıyor.