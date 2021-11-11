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Kadın - Aile Krepli damat bohçası tarifi, nasıl yapılır? Kolay krepli damat bohçası tarifi
Kadın - Aile

Krepli damat bohçası tarifi, nasıl yapılır? Kolay krepli damat bohçası tarifi

Krep bohçası görüntü olarak, küçük altın keselerine veya bohçaya benzemektedir.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 17:06:00 - 2021-11-11 17:16:51
Krepli damat bohçası tarifi, nasıl yapılır? Kolay krepli damat bohçası tarifi

Krep bohçası ismini de görüntüsünden alıyor. Bu krepler yumuşacık, bol kakaolu, az şekerli bohçalara dönüşüyor.

Malzemeler

Krep için

2 tane yumurta,
1 su bardağı süt,
1 çay bardağı sıvı yağ,

1 yemek kaşığı kakao,
1 çay kaşığı kabartma tozu,
2,5 yemek kaşığı toz şeker,
un (aldığı kadar)

İç-Krema İçin

Yarım litre süt,
Yarım su bardağı toz şeker,
Çeyrek su bardağı mısır nişastası,
Çeyrek su bardağı un,
25 gr. margarin,
1 paket vanilya,
1 poşet toz krem şanti.

Üzerini Süslemek İçin

2 su bardağı süt,
1 yemek kaşığı mısır nişastası,
1 su bardağı toz şeker,

Yapılışı

Krep malzemelerinin hepsi karıştırılıp koyu kıvamda bir hamur elde edilir. Çok az yağlanmış bir teflon tavaya bir kepçe hamur yayılıp pişirilir. Üstü göz göz olunca tavadan alınıp soğumaya bırakılır. İç malzemeler margarin, vanilya ve toz krem şanti hariç karıştırılıp muhallebi kıvamında pişirilir. Soğuyunca margarin, vanilya ve krem şanti eklenip çırpılır. Hazırladığımız muhallebiden bir tatlı kaşığı dolusu bir krebin ortasına konur. Krebin kenarları pile yapalarak bohça şekli verilir. Üzeri için olan malzemeler karıştırılıp muhallebi kıvamında pişirilir, soğumaya bırakılı. Servis yapılırken krebin üzerine dökülür. İstenirse üzeri renkli şekerlerle süslenir. Afiyet olsun.

 

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