Kremlin'in başını ağırtacak iddia! Rus paralı askerler..

Reuters haber ajansı, Suriye'de savaşan paralı askerleri, Rusya'nın Molkino bölgesindeki askeri üste 25 Mart, 6 Nisan ve 17 Nisan'da görüntüledi.

Rus paralı askerlerin üç farkıl seferde Şamdan'dan gelir gelmez askeri üsse gitmesi Kremlin'in "Suriye'de bize bağlı paralı asker yok" açıklamalarının doğru olmadığını gösterdi. Kremlin, Reuters'ın paralı askerler konusundaki sorularını Savunma Bakanlığı'na yöneltti. Bakanlık ise bu konuda henüz bir yorumda bulunmadı.

"HER ŞEYE İNANMAYIN"

Reuters, 10. Özel Kuvvetler Tugayı'ndan bir yetkilinin "Bildiğim kadarıyla kimse içeri girmiyor. Onları gördün tamam. Ancak her şeye inanmamalısın. Belki inanabilirsin. Ancak diğer kurumların yaptıkları hakkında nasıl yorum yapabiliriz?" dediğini aktardı.

ABD: YPG FIRAT VADİSİ'NE DÖNÜYOR

Öte yandan ABD öncülüğüdeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın oyaladığı PKK/YPG oluşumlarının DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdürmek için Fırat Vadisi'ne dönmeye başladığını belirtti.