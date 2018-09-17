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Kremlin'den Zirve öncesi İdlib açıklaması: Görüş ayrılıkları var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Başkan Erdoğan'ın, Soçi'de İdlib nedeniyle bu ay ikinci kez görüşecek olmasına ilişkin, "İdlib'deki durum kritik. Rusya ve Türkiye'nin görüş ayrılıkları var." diye konuştu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:15
Kremlin'den Zirve öncesi İdlib açıklaması: Görüş ayrılıkları var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye nedeniyle bu ay ikinci kez görüşecek olmasına ilişkin, "İdlib'deki durum kritik. Rusya ve Türkiye'nin görüş ayrılıkları var. Bu da en üst düzeyde ciddi bir görüşme yapılmasını gerektiriyor" dedi.

TÜRKİYE, ATEŞKESİ YENİDEN GÜNDEME GETİRECEK

Görüşmede Türk tarafının İdlib'de ateşkesi yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Rusya ise sivillerin İdlib'den ayrılabilmesi için bu bölgede insani koridorlar oluşturulmasını önermişti.

BU AY İKİNCİ GÖRÜŞME

Soçi'deki toplantı, Rus lider Putin ve Erdoğan'ın bu ay ki ikinci görüşmesi olacak. Zira iki lider, 7 Eylül'de de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapmıştı.

PUTİN, SİVİL NÜFUSA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tahran görüşmesinin ardından Rusya lideri Putin, ülkenin topraklarının tamamında kontrol sağlamanın, Suriye hükümetinin meşru hakkı olduğunu vurgulamıştı. Ancak Rus lider, İdlib'deki sivil nüfusa dikkat çekip bunun da operasyonda hesaba katılması gerektiğini söylemişti.

 

İDLİB, GERİLİMİ AZALTMA BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

Yarısından fazlası eski El Nusracı'ların başını çektiği heyet, Tahrir el Şam'ın kontrolünde olan İdlib Astana süreci kapsamında gerilimi azaltma bölgesi ilan edilmişti. Bu anlaşma kapsamında İdlib'de Türk askerlerinin görev yaptığı 12 gözlem noktası bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 12:15
  1. El Nusracı
  2. Tahrir el Şam
  3. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
  4. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  7. İdlib

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