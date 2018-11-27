Kremlin'den yeni Ukrayna açıklaması: Çatışma tırmanır

Pazar günü Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu. Ukrayna savaş gemilerine ateş açan Rus gemileri 6 Ukrayna askerinin yaralanmasına sebep olmuş ve iki ülke adeta savaşın eşiğine gelmişti.

Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Putin, "Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmesinden ve ordularının savaşa hazır konuma getirilmesinden ötürü derin endişe duyuyoruz. Ukrayna'nın aceleci kararlar almasının önlenmesi için Almanya'nın Kiev yönetimini etkilemesini umuyoruz" demişti.

'Sıkıyönetim çatışmayı tırmandırır'

Kremlin'den kısa bir önce yapılan yeni açıklamada, Ukrayna'daki sıkıyönetim kararının ülkedeki çatışmanın tırmanmasına yol açabileceği belirtildi.

Alıkonulan 3 Ukrayna savaş gemisinin mürettebatı hakkında da konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda ki kararı yargının vereceğini ve Kremlin'in bu konuda bir tutumu olmadığını söyledi.

Almanya'da peş peşe tepkiler: Derhal serbest bırakın

Bu gelişmeler yaşanırken peş peşe iki açıklamada Alman Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanından geldi.

Haber7'nin haberine göre, Berlin Dış Politika Forumunda konuşan Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Ukrayna ile yaşanan krizde Rusya'nın gözaltına aldığı denizcileri derhal serbest bırakması gerektiğini söylerken, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise konuşmasında, Rusya'nın uluslararası hukuka bağlı kalması gerektiğini belirtti.