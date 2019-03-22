Kremlin'den Trump'ın "Golan" açıklamasına tepki

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldiğine" yönelik sözlerinin Orta Doğu'daki durumu istikrarsızlaştıracağını söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerini eleştirdi.

Dmitriy Peskov, "Benzer çağrılar Orta Doğu'da halihazırdaki gergin durumu önemli ölçüde istikrarsızlaştırabilir." dedi.

Her halükarda bu fikrin kendi içinde Orta Doğu'daki krizin çözümüne hiçbir katkıda bulunmayacağı, tam tersi yönde etkisi olabileceği uyarısı yapan Peskov, şimdilik Trump'ın bu açıklamasının sadece çağrı olarak kalmasının umulduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.