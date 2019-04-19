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Seçim 2019 Sayfası

Kremlin'den Mueller raporu değerlendirmesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov:- "Bir bütün olarak rapor, Rusya'nın ABD'deki seçim sürecine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili bir kanıt içermiyor. Biz daha önceden olduğu gibi benzer suçlamaları kabul etmiyoruz"

19 Nisan 2019 Cuma 14:12
Kremlin'den Mueller raporu değerlendirmesi

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi ile ilgili soruşturma yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in raporuna ilişkin, "Bir bütün olarak rapor, Rusya'nın ABD'deki seçim sürecine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili bir kanıt içermiyor. Biz daha önceden olduğu gibi benzer suçlamaları kabul etmiyoruz." dedi.

Peskov, Özel Yetkili Savcı Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması raporu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Böyle bir belgenin ABD ile Rusya arasındaki ikili ilişkileri doğrudan etkilemesinden dolayı üzüntüsünü dile getiren Peskov, Mueller raporunun yayımlandığı biçimde herhangi bir yeni bilgi içermediğini savundu.

Tüm bu bilgilerin bir şekilde önceden farklı kaynaklarda, medyada ortaya çıktığını belirten Peskov, "Bir bütün olarak rapor, Rusya'nın ABD'deki seçim sürecine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili bir kanıt içermiyor. Biz daha önceden olduğu gibi benzer suçlamaları kabul etmiyoruz." diye konuştu.

ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesinin bulunamayacağını en başından beri söylediklerini hatırlatan Peskov, söz konusu raporun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de böyle bir müdahale olmadığına yönelik sözlerinin kanıtı olduğunu vurguladı.

Özel Savcı Mueller, yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturması raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanı'na teslim etmiş, William Barr da ertesi gün Kongreye soruşturma sonuçlarıyla ilgili gönderdiği mektubunda, "Özel Yetkili Savcı'nın soruşturmasında, (ABD Başkanı Donald) Trump kampanyası veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Adalet Bakanı William Barr, yaptığı açıklamada Mueller'ın, "ABD Başkanı Trump ya da onun seçim ekibi ile Ruslar arasında gizli iş birliği yapıldığına dair delil bulunmadığı" sonucuna ulaştığını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 14:12
  1. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
  2. Mueller raporu

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