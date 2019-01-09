Kremlin'den Erdoğan açıklaması: Yakın bir zamanda...

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Tarihi henüz belli değil.

Moskova'dan gelen ilk bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir tarihte Rusya'ya gideceği ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova yönetimiyle yapacağı görüşme ile ilgili kesin tarih verilmedi.