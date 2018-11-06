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Kremlin'den ABD açıklaması: Normalleşme yok

Kemlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda bir gelişme olmadığı bildirildi.

06 Kasım 2018 Salı 14:07
Kremlin'den ABD açıklaması: Normalleşme yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik belirli bir eğilimin şimdilik olmadığını söyledi.

Peskov, gazetecilere ABD Kongre ara seçimlerine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Bu seçimlerin Rus-Amerikan ilişkilerinin nasıl gelişeceği konusuna açıklık getireceğini düşünmediğini belirten Peskov, "Şimdilik ilişkilerin normalleşmesine yönelik belirli bir eğilim gözlenmiyor." dedi.

Sonuçları Kremlin de takip edecek

ABD'deki Kongre ara seçimlerine Rusya'nın müdahale edeceği suçlamasına yönelik yorum yapmayan Peskov, seçime ilişkin verilerin medya üzerinden aktarılacağını, Kremlin'in de sonuçları takip edeceğini ifade etti.

ABD'de bugün yapılacak Kongre ara seçimlerinde, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun ise 35'i için adaylar yarışacak.

 
Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:07
  1. Rusya
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