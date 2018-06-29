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Kremlin'den Amerika ile zirve açıklaması: Suriye konusu detaylı ele alınacak

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın 16 Temmuz'da yapacakları ikili görüşmede Suriye konusunu detaylı olarak ele alacakları belirtildi.

29 Haziran 2018 Cuma 15:20
Kremlin'den Amerika ile zirve açıklaması: Suriye konusu detaylı ele alınacak

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın 2016 yılında ABD'de yapılan seçimlere müdahale etme meselesini gündeme getirmesi halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'nın bununla hiçbir ilgisi olmadığı yönündeki tutumunu tekrarlayacak.

Peskov ayrıca ABD'nin istekliliği ile orantılı olarak Putin'in ilişkileri normale döndürmeye yönelik adım atmaya hazır olduğunu söyledi.

Beyaz Saray ve Kremlin dün yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya liderleri arasındaki zirvenin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacağını açıklamıştı.

Rusya ile daha iyi ilişkiler kurmak istediğini vurgulayan Trump, Putin ile en son geçen yıl Kasım ayında Vietnam'da yapılan Asya-Pasifik zirvesinde bir araya gelmişti.

Kaynak: Reuters

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 15:20
  1. Suriye
  2. Saray
  3. Rusya
  4. Finlandiya
  5. Vietnam
  6. Beyaz Saray

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