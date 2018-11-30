Kremlin'den açıklama geldi: Putin görüşmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD tarafının G-20 Zirvesi'nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi tek taraflı olarak iptal etmesinden sonra, “Kremlin, ABD tarafının Buenos Aires'teki iki devlet başkanının planlanan toplantısını iptal etme kararını üzüntüyle karşılıyor. Yine de Putin, ABD’li mevkidaşıyla görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca toplantının iptalinin olumsuzluğa neden olduğunu söyleyerek, “Bu görüşmenin iptali gündemdeki uluslararası ve Rusya-ABD arasındaki meselelerin süresiz olarak ertelendiği anlamına geliyor” dedi.

Trump iptal etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Kerç Boğazı krizinden sonra Twitter hesabından Putin ile görüşmesinin gerçekleşmemesinin muhtemel olduğunu söylemişti. Tüm dünyanın merakla beklediği görüşme Trump’ın çekilmesiyle iptal edilmişti.