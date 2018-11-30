Kremlin'den açıklama geldi: Putin görüşmeye hazır
ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal etmesiyle ilgili olarak konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Tüm olanlara rağmen yine de Putin, Trump ile görüşmeye hazır” dedi.30 Kasım 2018 Cuma 09:45
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD tarafının G-20 Zirvesi'nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi tek taraflı olarak iptal etmesinden sonra, “Kremlin, ABD tarafının Buenos Aires'teki iki devlet başkanının planlanan toplantısını iptal etme kararını üzüntüyle karşılıyor. Yine de Putin, ABD’li mevkidaşıyla görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.
Peskov ayrıca toplantının iptalinin olumsuzluğa neden olduğunu söyleyerek, “Bu görüşmenin iptali gündemdeki uluslararası ve Rusya-ABD arasındaki meselelerin süresiz olarak ertelendiği anlamına geliyor” dedi.
Trump iptal etmişti
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Kerç Boğazı krizinden sonra Twitter hesabından Putin ile görüşmesinin gerçekleşmemesinin muhtemel olduğunu söylemişti. Tüm dünyanın merakla beklediği görüşme Trump’ın çekilmesiyle iptal edilmişti.
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