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Kremlin, ABD'nin saldırılarını 'siber savaş' olarak niteledi

ABD’nin Rus elektrik şebekelerine siber saldırı amaçlı yazılım yüklediğini iddialara ilişkin açıklamalara bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Eğer ABD, Rusya’ya yönelik siber saldırılar düzenleyip devlet başkanlarına bildirmiyorsa, bunun Rusya’ya karşı bir siber savaşa işaret ettiğini söyleyebiliriz.” dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
Kremlin, ABD'nin saldırılarını 'siber savaş' olarak niteledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ekonomisindeki stratejik noktaların yurt dışı kaynaklı siber saldırılara maruz kaldığını belirterek, “Eğer ABD, Rusya’ya yönelik siber saldırılar düzenleyip devlet başkanlarına bildirmiyorsa, bunun Rusya’ya karşı bir siber savaşa işaret ettiğini söyleyebiliriz.” dedi.

Peskov, The New York Times gazetesinin ABD’nin Rus elektrik şebekelerine siber saldırı amaçlı yazılım yüklediğini iddia ettiği haberini gazetecilere değerlendirdi.

"Rus ekonomisi siber saldırılara maruz kalıyor"

Rusya’daki ilgili kurumların siber saldırılarla mücadele ettiğini belirten Peskov, “Rus ekonomisindeki stratejik noktalar, yurt dışı kaynaklı siber saldırılara maruz kalıyor.” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu iddiaları yalanladığına işaret eden Peskov, “Eğer ABD, Rusya’ya yönelik siber saldırılar düzenleyip devlet başkanlarına bildirmiyorsa, bunun Rusya’ya karşı bir siber savaşa işaret ettiğini söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

ABD merkezli The New York Times gazetesinin haberinde, Moskova’nın ABD seçimlerine yönelik müdahalelerine karşılık ABD Siber Güvenlik Komutanlığının (CYBERCOM) Rusya’nın elektrik santrallerine ve ülkedeki diğer hedeflere gizli Amerikan bilgisayar kodlarının gönderildiği iddia edilmişti. Haberde, Rus elektrik şebekelerine yönelik söz konusu hazırlığın Trump’ın onayına sunulmadan gerçekleştirildiği iddiasına da yer verilmişti.

Trump ise söz konusu haberden dolayı The New York Times'a tepki göstererek, gazeteyi “sanal ihanetle” suçlamıştı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
  1. Dmitriy Peskov
  2. rusya
  3. ABD
  4. siber saldırı

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