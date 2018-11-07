0553 313 94 23
impression

Kremlin'den ABD seçimleri için ilk açıklama: Beklendiği gibi oldu

ABD Kongresi ara seçimleri ile ilgili açıklamada bulunan Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov "Seçimlerin sonucu herkes için aşağı yukarı beklendiği gibi oldu" dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:53
Kremlin'den ABD seçimleri için ilk açıklama: Beklendiği gibi oldu

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Kongresi ara seçimleri sonucunun beklendiği gibi çıktığını söyledi.

Uşakov, gazetecilere ABD Kongresi ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi.

ABD Kongresi ara seçimlerinde muhalefetteki Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlüğü elde ettiğini hatırlatan Uşakov, “Seçimlerin sonucu herkes için aşağı yukarı beklendiği gibi oldu. Amerikan siyasi pratiği göz önüne alındığında başka bir sonucu öngörmek zor olurdu.” dedi.

Uşakov, "Seçimlerin Rus-Amerikan ilişkilerinin gelişimi üzerindeki etkisine gelince, bunun ilişkileri nasıl etkileyeceğini beklemeliyiz ve görmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti Senatodaki çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar elde etmişti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:53
  1. ABD Kongresi ara seçimleri
  2. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov
  3. ABD Kongresi
  4. Kremlin
  5. Rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anderlecht maçı öncesi Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu idari kararla kadro dışı
    1. Anderlecht maçı öncesi Fenerbahçe'de..
    2. AK Parti Beylikdüzü belediye başkan..
    3. Böyle muhtar tüm köylerin başına!..
    4. Rusya ve İran 'Suriye Anayasa..
    5. Fransız devi ABD'li şirkete satıldı
    6. Kremlin'den ABD seçimleri için ilk..
    7. Mahkemede flaş itiraf! 'Arabayı..
    8. Koeman açıkladı: Fenerbahçe milli..
    9. İstanbul'da DAEŞ operasyonu! Çok..
    10. UBER davasında flaş karar!
    11. Rıza Çalımbay: Karamsar değiliz!
    12. MHP'den dikkat çeken açıklama:..
    13. Evden gelen kötü koku paniğe neden oldu
    14. Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki..
    15. Elazığ’da depoda üretilen 5 ton sahte..
    16. Yeşil listedeki terörist öldürüldü
    17. Telefon dolandırıcısı suçüstü..
    18. Abdullah Ağar ABD’nin sinsi planını..
    19. Tedavi edilen yavru leylek, doğaya..
    20. Galatasaray'a bir şok daha! TFF..
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi