Kremlin Venezuela'daki girişimi "yasa dışı" olarak nitelendirdi

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Venezuela'nın iç siyasetine müdahale konusunda üçüncü ülkelere uyarıda bulunarak, "Bu yöndeki açıklamalardan endişe duyuyoruz. Venezuela'da muhalefetin gücü ele almaya yönelik girişimini de yasa dışı olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Nicolas Maduro'yu Venezuela'nın tek meşru devlet başkanı olarak tanıdığını söyledi.

Venezuela'daki gelişmeleri "üzücü" olarak nitelendiren Peskov, "Ülkenin iç siyasetine müdahale imasında bulunan açıklamalardan ötürü de endişe duyuyoruz. Bu tür bir müdahalenin kabul edilemez olduğuna ve son derece olumsuz etkilere sahip olduğuna inanıyoruz. Herhangi bir baskıya ilişkin spekülasyonları çok tehlikeli görüyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın Venezuela'yı stratejik ortak olarak gördüğünü vurgulayan Peskov, "Venezuela'da muhalefetin gücü ele almaya yönelik girişimini yasa dışı olarak değerlendiriyoruz. Bu tür adımların uluslararası hukukun temel prensiplerini ihlal ettiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek, kendisini geçici başkan ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu. Bunun üzerine bazı ülkeler ABD ile aynı yönde karar alırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler bu karara tepki göstermişti.



