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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Olumsuz sonuçlara neden olacak ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıma kararını üzüntüyle karşılıyoruz."

26 Mart 2019 Salı 12:25
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Olumsuz sonuçlara neden olacak ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıma kararını üzüntüyle karşılıyoruz."

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:25
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