Kremlin Sözcüsü açıkladı! Putin geliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık yapıldığı ve Putin'in İstanbul'da yapılacak olan bu zirveye katılacağını açıkladı.17 Ekim 2018 Çarşamba 14:42
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri arasında İstanbul'da dörtlü bir zirve gerçekleştirilmesi üzerinde anlaşıldığını, zirvenin yakın zamanda gerçekleştirileceğini söylemişti.
Gazeteciler, Peskov'a Putin'in İstanbul'da yapılacak dörtlü zirveye katılıp katılmayacağını sordu.
Peskov, "Evet, bu yönde bir hazırlık yapılıyor" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de İstanbul'da Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye liderleri arasında dörtlü bir zirve gerçekleştirileceğini ifade etmiş ancak zirve gerçekleşmemişti.
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