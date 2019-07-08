Kremlin, Putin - Zelenskıy görüşmesini değerlendirmeye aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Putin ile görüşme talebinden sonra Kremlin değerlendirme sürecinin başladığını açıkladı.

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donbas ve Kırım’ın kime ait olduğunu tartışmak için görüşmek istediğini belirtti. Putin ile Kırım ve Donbas konusunda görüşmek istediğini belirten Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenmek istiyorum. Konuşmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Kırım’ın kimin olduğunu ve Donbas’ta kimin bulunduğunu konuşalım” ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından Ukrayna tarafı görüşmenin Belarus’un başkenti Minsk’te gerçekleştirilmesini talep etti.

Kremlin’den çekimser açıklama

Ukrayna cephesinden gelen bu açıklamaların üzerine Kremlin’den resmi açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya, Zelenskiy’in bahsettiği formattaki İngiltere, ABD, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla gerçekleştirilmesi talep edilen görüşmelere cevap vermeye henüz hazır değil. Ancak kesinlikle bu teklif incelenecek. Bu talepler dikkate alınacak ancak net bir açıklama yapamam” dedi.