Kremlin INF tartışmasında ABD'yi "manipülasyon" yapmakla suçladı

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ayrılmaktaki gerçek niyetini saklamak için "manipülasyon" yapmakla suçladı.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, INF ile ilgili olarak Rusya'ya yöneltilen suçlamaları değerlendirdi.

Hem NATO'nun hem farklı tarafların Rusya'ya yönelik açıklamalar yaptığına işaret eden Peskov, gerilimin tırmandırıldığını söyledi.

Peskov, "Bu, ABD'nin INF'den ayrılmasında gerçek hedefin saklanması için manipülasyon yapılmasıdır." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor. ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." demişti.