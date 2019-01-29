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Kremlin, ABD'nin Venezuela'ya yaptırım kararını eleştirdi

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov:- "(ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı) Söz konusu yaptırım yasa dışı olmakla birlikte, Venezuela’nın iç işlerine karışma girişimidir”

29 Ocak 2019 Salı 13:18
Kremlin, ABD'nin Venezuela'ya yaptırım kararını eleştirdi

MOSKOVA (AA) – Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD’nin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almasını eleştirerek, “Söz konusu yaptırım yasa dışı olmakla birlikte, Venezuela’nın iç işlerine karışma girişimidir.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetiminin Venezuela'ya yaptırım kararı almasını değerlendirdi.

Washington’un sıklıkla ekonomik kısıtlamalara başvurduğuna işaret eden Peskov, “Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu tür adımları adil olmayan rekabetin bir manifestosu olarak görüyoruz. Söz konusu yaptırım yasa dışı olmakla birlikte, Venezuela’nın iç işlerine karışma girişimidir.” diye konuştu.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rusya’nın atabileceği adımları anlatan Peskov, “Elbette uluslararası hukuk çerçevesinde çıkarlarımızı koruyacağız. Gerekli tüm mekanizmaları kullanacağız.” dedi.

Venezuela’ya yönelik askeri müdahale ihtimallerini ise “kabul edilemez” olarak niteleyen Peskov, “Bunu ima eden söylemler Venezuela’daki mevcut durumu daha iyi bir hale getirmiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:18
  1. ABD
  2. Kremlin
  3. Rusya
  4. Venezuela

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