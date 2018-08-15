Kredi Yurtlar Kurumu başvuru tarihi 2018 KYK kayıtları ne zaman nereden ve nasıl yapılacak

14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, bir taraftan ÖSYM üniversite tercih yerleştirme sonuçlarını beklerken diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu kayıt tarihini merak ediyor. Peki Kredi Yurtlar Kurumu 2018 kayıtları ne zaman başlıyor?

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, "3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) müracaatlarımız başlayacak." dedi. Aksu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda öğrenci yerleştirme takvimine uyumlu şekilde yurtlara başvuru ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Aksu, "Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından bir hafta gibi kısa bir sürede gerekli araştırmaları yaptıktan sonra öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştireceğiz." diye konuştu.

KYK YURT KAYITLARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor.