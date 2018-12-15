Kredi ve burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

2018-2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra kredi ve burs ödemelerinin ne zaman yatacağı merek konusu olmuştu. 2019 KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı. Burs miktarı lisans için 500, yüksek lisans bin, doktora bin 500 TL olmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "1 milyon 140 bin 632 öğrenci kredi, 481 bin 181 öğrenci burs olmak üzere 1 milyon 621 bin 813 öğrenciye burs ve kredi ödemesi yapıyoruz." dedi. Öğrencilere yönelik yurt sayısının 81 il, 239 ilçe ve KKTC’de toplam 781 olduğunu ve 700 bine yakın yatak sayısına ulaşıldığını anlatan Kasapoğlu, başvuruların karşılanma oranları esas alınarak yapım, satın alma, devir, tahsis, bağış, kiralama ve ön protokolle kiralama şeklinde yurt binaları temini için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

1 milyonun üzerinde öğrenciye burs veriliyor

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, kredi ve burs alan öğrenci sayısına ilişkin "1 milyon 140 bin 632 öğrenci kredi, 481 bin 181 öğrenci burs olmak üzere 1 milyon 621 bin 813 öğrenciye burs ve kredi ödemesi yapıyoruz." ifadesini kullandı. Kasapoğlu, başka bir soru üzerine antrenör alımına yönelik çok ciddi bir sınav ilanına çıktıklarını, 8 bin 936 adayın mülakat sınavına girmeye hak kazandığını, 7 bin 987'sinin mülakata katıldığını belirterek, "Bu adaylara zarf çekme usulüyle 8 bin 936 zarfla, 17 bin 872 soru soruldu. Bu sınav tamamen objektif kriterler, mevzuat ve hukuk standartları göz önünde bulundurularak yapıldı." ifadelerini kullandı.

KYK bursları ne zaman ödenecek?

KYK'dan burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin paralarını almaları için öncelikle taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Burs/krediler Ocak 2019 yılından itibaren ödenmeye başlanacak.

Kredi ve burs miktarı ne kadar?

Burs/kredi Ocak 2018’den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere müjdeyi vermiş ve burs/kredi miktarını önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıklamıştı.