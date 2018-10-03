Kredi ve burs fiyatları ne kadar oldu? 2018 burs-kredi ücretleri açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi ve burs fiyatlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:27
Kredi ve burs fiyatları ne kadar oldu? 2018 burs-kredi ücretleri açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi ve burs fiyatlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi ve burs fiyatlarına ilişkin ise şunları söyledi: "Öğrencilerimizin barınma sorunlarını aşmak için açtığımız yurtların kapasitesi 640 bini buldu. Yine öğrencilerimizin eğitimlerini ailelerine en az yük olarak yürütebilmeleri için isteyen herkese kredi burs veriyoruz. Fakat bir sıkıntımız var. Neden öğrencilerimiz hep burs istiyorlar. Krediyi hiç yaklaşmıyorlar. Krediye neden yaklaşmıyorsun? Kredinin de  sana sağladığı belli avantajlar var. İş bulduktan sonra bunlar faizsiz bir şekilde geri ödenecek olan adeta burstur. Buradan öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Bu rakam biz göreve geldiğimizde 45 liracıktı."

 

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